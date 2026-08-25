Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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25.08.2026 11:22:00
Volkswagen: Olaf Lies attackiert VW-Chef Oliver Blume
»Wirklich fatal«: Kurz bevor Oliver Blume der Belegschaft sein radikales Sparprogramm vorstellen will, teilt die niedersächsische Landesregierung gegen den Umbauplan des VW-Bosses aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
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|Volkswagen (VW) St.
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