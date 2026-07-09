Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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09.07.2026 22:27:00

Volkswagen: Oliver Blume plant radikalen Umbau mit Werkschließungen

Oliver Blume will Volkswagen mit einem drastischen Plan sanieren: In fünf Jahren soll in zwei großen VW-Fabriken das letzte Auto vom Band rollen. Doch die Stimmung im Unternehmen ist schon jetzt im Keller.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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