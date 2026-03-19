Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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19.03.2026 13:41:00
Volkswagen: Prämie für Tarifbeschäftigte
Volkswagen hat im vergangenen Jahr weniger verdient als 2024. Eigentlich sollte die Mitarbeiter-Prämie ausfallen, doch nun zahlt VW sie doch. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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