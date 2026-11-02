Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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02.11.2026 19:01:00
Volkswagen: So massiv senkt VW die Schwelle für Manager-Boni
Im Sommerquartal hat der Autobauer 3,8 Prozent Rendite geschafft. Viel zu wenig, kommentierte der Finanzchef. Doch interne Dokumente zeigen: Für den vollen Bonus ist der Wert offenbar hoch genug.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|Deutsche Bank AG
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