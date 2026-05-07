Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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07.05.2026 11:02:00
Volkswagen: Sparzwang in VW-Werken - Porsche bleibt vorerst verschont
Vier deutsche Werke gelten im Volkswagen-Konzern als zu teuer. Dabei produzieren die VW-Fabriken in Zwickau und Emden noch relativ günstig. Sie haben ein ganz anderes Problem.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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