Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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18.06.2026 10:20:00

Volkswagen: Susanne Wiegand tritt als VW-Aufsichtsrätin zurück

Susanne Wiegand ist bisher die einzige unabhängige Aufsichtsrätin im Volkswagen-Konzern. Kurz vor ihrer geplanten Wiederwahl schmeißt die Ex-Renk-Chefin ihr Amt hin. Eine Blamage für den größten deutschen Autobauer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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