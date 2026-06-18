Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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18.06.2026 10:20:00
Volkswagen: Susanne Wiegand tritt als VW-Aufsichtsrätin zurück
Susanne Wiegand ist bisher die einzige unabhängige Aufsichtsrätin im Volkswagen-Konzern. Kurz vor ihrer geplanten Wiederwahl schmeißt die Ex-Renk-Chefin ihr Amt hin. Eine Blamage für den größten deutschen Autobauer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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