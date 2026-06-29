Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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29.06.2026 12:43:00
Volkswagen: VW-Betriebsrat kennt keinen Plan für 100.000 Jobstreichungen
Baut Europas größter Autokonzern 100.000 Jobs ab? Die Volkswagen-Spitze drängt laut Betriebsrat tatsächlich auf einen tiefgreifenden Stellenabbau, nennt aber bisher keine Zahlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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