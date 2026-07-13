Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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13.07.2026 10:51:00
Volkswagen: VW-Chef Oliver Blume droht mit Abbau von 50.000 Stellen
Lange ließ Volkswagen-Chef Oliver Blume die Beschäftigten über seinen Plan für den massiven Stellenabbau im Dunkeln. Nun erklärt er nach SPIEGEL-Informationen erstmals konkret, wie viele Jobs und Autofabriken bedroht sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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