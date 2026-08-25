Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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25.08.2026 06:01:00
Volkswagen: VW-Chef Oliver Blume stellt Umbaupläne in Wolfsburg, Emden und Zwickau vor
VW-Boss Oliver Blume will Europas größten Autokonzern grundlegend umbauen – und fast alle Werke in Deutschland dichtmachen. Nun muss er ausgerechnet dort für seine Pläne werben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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