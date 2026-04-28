Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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28.04.2026 20:43:00
Volkswagen: VW-Chef Oliver Blume will in Rüstungsgeschäft einsteigen
Der Volkswagenkonzern will offenbar für die Verteidigungsbranche produzieren. Bislang gab es nur Mutmaßungen, was das genau bedeuten könnte. Jetzt gibt der Vorstandsvorsitzende Blume erstmals Details bekannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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