Oliver Aktie

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WKN: 877357 / ISIN: JP3200600009

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18.06.2026 12:29:00

Volkswagen: VW-Chef Oliver Blume wirbt für seinen Sparkurs - Abbau von 28.000 Stellen fix

Mit den Produkten »verdienen wir nicht genug Geld«, sagt Volkswagen-Chef Blume auf der Hauptversammlung des Konzerns. Nun will er die Kapazitäten europäischer Werke noch weiter reduzieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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