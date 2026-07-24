Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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24.07.2026 08:08:00
Volkswagen: VW-Gewinn bricht erneut ein - diesmal um ein Drittel
Schwache Verkäufe vor allem in China setzen dem VW-Konzern weiter zu: Der Gewinn ist im zweiten Quartal erneut kräftig gesunken. Porsche konnte immerhin seinen Umsatz steigern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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