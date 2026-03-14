Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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14.03.2026 11:41:00
Volkswagen: VW verkauft in China wieder die meisten Autos
Der Autokonzern VW erobert in seinem wichtigsten Markt die Marktführerschaft vom chinesischen Konkurrenten BYD zurück. Dass das anhält, erwartet aber nicht einmal Konzernchef Oliver Blume.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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