Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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14.03.2026 11:41:00

Volkswagen: VW verkauft in China wieder die meisten Autos

Der Autokonzern VW erobert in seinem wichtigsten Markt die Marktführerschaft vom chinesischen Konkurrenten BYD zurück. Dass das anhält, erwartet aber nicht einmal Konzernchef Oliver Blume.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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