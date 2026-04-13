Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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13.04.2026 13:54:00
Volkswagen: VW verkauft weniger Autos, ist in China dennoch wieder Marktführer
Eine spezielle Bilanz hat Volkswagen für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Es finden sich darin Indizien, die Alarmstimmung auslösen – und ebenso viele, die auf eine Trendwende zum Guten hindeuten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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