Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
09.02.2026 21:42:00
Volkswagen: VW-Vorstand erhält überraschend vollen Jahresbonus
Weil überraschend mehr Geld da sein soll, bekommen die Vorstände bei Volkswagen nun doch den vollen Jahresbonus. Möglich wurde das Rechenwunder wohl innerhalb kürzester Zeit. Der Betriebsrat fordert Aufklärung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
