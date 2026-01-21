Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
21.01.2026 12:25:00
Volkswagen: VW will bis zu 15.000 Autos pro Jahr in Zwickau recyceln
Volkswagen setzt in Zwickau künftig mehr auf Kreislaufwirtschaft und weniger auf Produktion: Im Werk sollen Autos zerlegt und aufbereitet werden. Es geht um Bauteile und Rohstoffe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Analysen zu Volkswagen (VW) St.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|103,25
|1,23%
|Volkswagen (VW) St.
|103,50
|1,37%