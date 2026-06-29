Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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29.06.2026 13:34:00
Volkswagen: VW will offenbar Partnerschaft für autonomes Fahren mit Bosch beenden
Deutschland droht beim Thema Autonomes Fahren den Anschluss zu verlieren. In Kooperation mit Bosch wollte VW das ändern. Doch die Partnerschaft wird wohl nicht fortgeführt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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