Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
24.10.2026 13:04:00
Volkswagen: VW will weitere 12.000 Stellen abbauen
Vor den Tarifverhandlungen kündigt Volkswagen weitere harte Einschnitte für Beschäftigte an. Der Konzern will Transfergesellschaften einführen, die Gewerkschaft hält dagegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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