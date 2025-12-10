Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
10.12.2025 16:09:00
Volkswagen: Wolfram Günther strebt Beteiligung von Sachsen an VW an
Grünenpolitiker Wolfram Günther möchte eine Beteiligung seines Bundeslandes an Volkswagen. Die nötigen Mittel dafür stünden zur Verfügung. Landesregierung und sächsischer VW-Betriebsrat reagieren verhalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
