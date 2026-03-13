Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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13.03.2026 17:43:43
Volkswagen, XPeng Launch Joint Electric SUV Production In China
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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13.03.26
|Kein Rechtsruck - IG Metall gewinnt Wahl bei VW Zwickau (dpa-AFX)
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13.03.26
|Braunschweig: AfD-naher Verein Zentrum zieht erstmals in VW-Betriebsrat ein (Spiegel Online)
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13.03.26
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13.03.26
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13.03.26
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13.03.26
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13.03.26
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13.03.26
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|Barclays Capital
|11.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
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|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
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|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|11.03.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Volkswagen (VW) St.
|90,80
|-2,37%
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|Xpeng
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