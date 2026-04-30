Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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30.04.2026 08:58:54
Volkswagen aims to cut European vehicle production as profits fall
German carmaker has shifted production at Tennessee plant to a petrol SUVWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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