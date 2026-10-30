Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Working Capital
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30.10.2026 11:51:40
Volkswagen-Aktie: Autobauer stellt E-Golf-Projekt nach roten Zahlen zurück
"Wir können uns diese Arbeiten (Golf) gerade schlicht nicht leisten", sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer in einem im Intranet von VW veröffentlichten Interview. Die Arbeiten sollten so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden. Aber dazu müssten die Kosten gesenkt werden. "Die Lage ist ernst", so Schäfer.
Im abgelaufenen dritten Quartal fuhr die Kernmarke, auch wegen Abschreibungen für das Werk in Osnabrück, einen Verlust ein - die operative Rendite der Marke VW liegt bei minus 0,9 Prozent. Im Vorjahreszeitraum lag die Marge bei plus 1,8 Prozent. Für die ersten neun Monate per Ende September sackte die Umsatzrendite auf einen Wert von 1,3 nach 2,3 Prozent im Vorjahr, "der damit deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleibt", so VW.
Die Marge der gesamten Markengruppe Core, zu der neben VW auch Seat mit Cupra oder Skoda zählen, sank in den neun Monaten, wie seit der Veröffentlichung der VW-Konzerzahlen seit gestern bekannt, auf 4,1 von 4,4 Prozent.
DOW JONES
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
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|RBC Capital Markets
|29.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|68,55
|-1,65%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,48
|-0,49%
|Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
|6,90
|0,00%
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