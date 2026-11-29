"Alle Tarifverträge zu kündigen und das auf den Tisch zu knallen, ist keine Art des Umgangs", sagte der Sozialdemokrat der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag). "Deshalb erwarte ich vom Vorstand, wieder zu einer vernünftigen Form des Miteinanders zurückzufinden." Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte bei Volkswagen , und Lies vertritt das Land im Aufsichtsrat.

"Wir müssen in zukunftsfähige Produktionsmodelle investieren, statt ausschließlich Einschnitte bei den Beschäftigten zu verlangen", sagte Lies. Ausdrücklich verlangte er, das vor kurzem gestoppte Projekt "Gamechanger" zur Modernisierung der Produktion am Stammsitz Wolfsburg zu reaktivieren. Die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo hatte den Stopp einen "eklatanten Bruch" der Tarifeinigung von 2024 genannt. Das Projekt sah vor, dass die Produktion umgebaut wird, um unter anderem für den vollelektrischen Golf bereitzustehen.

"Brauche keine Unternehmensführung, die um Hilfe ruft"

"Damit können wir in Deutschland wesentlich effizienter und damit günstiger produzieren und deshalb darf es nicht sterben. Es muss kommen", sagte Lies. "Der ID Golf muss ein Zukunftsprojekt für Wolfsburg sein!" Der Ministerpräsident sprach mit Blick auf Überkapazitäten und Kostendruck aus China davon, dass die Lage in Teilen der Autoindustrie dramatisch sei, forderte aber: "Ich brauche keine Unternehmensführung, die um Hilfe ruft. Ich brauche eine Unternehmensleitung, die für Lösungen sorgt." Dafür müsse man auch einhalten, was man zugesagt habe.

Europas größter Autobauer will bei der Kernmarke weitreichende Sparmaßnahmen durchsetzen. Die VW-Führung hat daher zehn Tarifverträge gekündigt. Der Forderungskatalog umfasst Nullrunden 2027 und 2028 sowie Streichungen bei Zusatzzahlungen und Zulagen. Zudem verlangt Volkswagen auch, dass die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich "nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden" kann.

Der Katalog umfasst nach dpa-Informationen fast 20 Punkte. So will das Management auch eine bislang nur ausgesetzte Entgelterhöhung um 5,5 Prozent streichen. Auf diese hatten sich die Parteien 2024 geeinigt - und sie sollte Anfang 2031 wirksam werden.

IG Metall hält harte Auseinandersetzung für unausweichlich

Begleitet von lautstarkem Protest gegen die Sparpläne hatten bei Volkswagen am Dienstag in Emden die Tarifgespräche begonnen. Die zweite Verhandlungsrunde ist Mitte Dezember in Zwickau geplant. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Danach sind Warnstreiks möglich.

Arbeitnehmer-Verhandlungsführer Thorsten Gröger erwartet eine schwierige Auseinandersetzung. "Ein harter Kampf scheint unausweichlich", sagte Gröger. Der Katalog sei ein "Dokument der Respektlosigkeit, das in der Geschichte von Volkswagen seinesgleichen sucht". Ende 2024 hatten sich die Tarifparteien bereits auf umfassende Maßnahmen geeinigt, darunter den Abbau von 35.000 Stellen in Deutschland bis 2030 und Streichungen beim Entgelt. Die Forderungen seien ein "Generalangriff" auf alles, was Generationen in dem Konzern erkämpft hätten, sagte Gröger. "Wer solche Papiere schreibt, der will den Konflikt. Wir haben ihn nicht gesucht. Aber wir werden ihn mit voller Wucht führen."

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BERLIN/OSNABRÜCK (dpa-AFX)