Volkswagen Aktie gewinnt deutlich - Chef Diess zeigt sich für Volkswagen Zukunft optimistisch

"Wir verdienen so viel wie nie - trotz Halbleiter-Mangel und stockenden Lieferketten", zitiert die Nachrichtenagentur Reuters VW-Chef Diess am Dienstag auf einer Betriebsversammlung. Was Anleger jetzt von der Volkswagen -Aktie erwarten können und was Diess über Tesla-Chef Musk sagte. Von Marian Kopocz