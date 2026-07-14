Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Kursziel unverändert
|
14.07.2026 07:36:00
Volkswagen-Aktie im Fokus: JPMorgan-Rating bleibt bei 'Neutral'
Die US-Bank hat die Einstufung für Volkswagen nach einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autokonzern habe im Berichtszeitraum stabile Absatzzahlen bei Fahrzeugen mit neuen Antrieben (NEV) verzeichnet, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand sei seit Jahresbeginn um 12 Prozent gestiegen und bleibe stark. Der Experte ließ seine Schätzungen für die Quartalszahlen unverändert.
/rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:43 / BST
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquelle: pokchu / Shutterstock.com
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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09:29
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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09:29
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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07:36
|Volkswagen-Aktie im Fokus: JPMorgan-Rating bleibt bei 'Neutral' (dpa-AFX)
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13.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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13.07.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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13.07.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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13.07.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|13.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,48
|0,39%