Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Kursziel unverändert 14.07.2026 07:36:00

Volkswagen-Aktie im Fokus: JPMorgan-Rating bleibt bei 'Neutral'

Volkswagen-Aktie im Fokus: JPMorgan-Rating bleibt bei 'Neutral'

JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen vor den anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal unverändert belassen.

Die US-Bank hat die Einstufung für Volkswagen nach einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autokonzern habe im Berichtszeitraum stabile Absatzzahlen bei Fahrzeugen mit neuen Antrieben (NEV) verzeichnet, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand sei seit Jahresbeginn um 12 Prozent gestiegen und bleibe stark. Der Experte ließ seine Schätzungen für die Quartalszahlen unverändert.

/rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:43 / BST

NEW YORK (dpa-AFX)

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