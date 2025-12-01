Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Zum 1. Januar
|
01.12.2025 20:33:00
Volkswagen-Aktie im Plus: Blume künftig in Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg
Die VfL Wolfsburg Fußball GmbH gehört zu 100 Prozent dem Automobilkonzern. Auch der Aufsichtsrat des Bundesliga-Clubs wird seit jeher von führenden VW-Managern dominiert. Dass der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG diesem Gremium angehört, ist allerdings ein Novum.
"Das ist ein Schritt mit Gewicht, der die enge Verbindung zwischen Konzern und Club weiter stärkt - ein tolles Signal", sagte Sebastian Rudolph. Der Aufsichtsratsvorsitzende des VfL ist im Hauptberuf Leiter der Konzernkommunikation von Volkswagen.
"Kicker": Mann sagt Wolfsburgern ab
Der 57 Jahre alte Blume freut sich nach eigenen Angaben, "ein Teil der grün-weißen Familie zu sein. Der VfL ist eng mit Volkswagen, der Stadt Wolfsburg und der Region verbunden. Der Club leistet einen wichtigen Beitrag für den Standort - sportlich, gesellschaftlich und in der Nachwuchsförderung", sagte er.
In der Fußball-Bundesliga stehen die Wolfsburger aktuell nur auf Platz 15. In der sportlichen Krise des Clubs ist der Aufsichtsrat gerade damit beschäftigt, einen neuen Sportdirektor als Nachfolger des freigestellten Sebastian Schindzielorz zu suchen. Nach der gescheiterten Verpflichtung des Wunschkandidaten Andreas Schicker von 1899 Hoffenheim hat dem VfL nach Informationen des "Kicker" nun auch der Sport-Geschäftsführer Marcus Mann von Hannover 96 abgesagt.
Die VW-Aktie notiert am Montag auf Tradegate zeitweise 1,49 Prozent höher bei 99,56 Euro.
/sti/DP/nas
WOLFSBURG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten
|
17:59
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
17:59
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
15:59
|XETRA-Handel DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
28.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25