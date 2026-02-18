Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

Nachfolger 18.02.2026 13:57:42

Volkswagen-Aktie in Rot: Andreas Mindt folgt auf Michael Mauer als Konzern-Designchef

Volkswagen-Aktie in Rot: Andreas Mindt folgt auf Michael Mauer als Konzern-Designchef

Der Volkswagen-Konzern hat intern einen Nachfolger für Designchef Michael Mauer gefunden.

Andreas Mindt übernimmt die Position Leitung Konzern Design der Volkswagen Group, wie der DAX-Konzern mitteilte. Mindt verantwortet bereits seit Anfang 2023 das Design der Marke Volkswagen. Mauer war seit 2004 Designchef von Porsche, seit Anfang 2023 hat er zudem in Personalunion das Konzern Design der VW Group geleitet.

"Michael Mauer hat in kurzer Zeit genau das erreicht, was wir uns vorgenommen haben", wird CEO Oliver Blume in der Mitteilung zitiert. "Die einzelnen Marken haben ihre DNA herausgearbeitet und sich zielgenau positioniert." Nun erfolge der Generationenwechsel.

Bei Porsche hat Tobias Sühlmann das Amt von Maurer im Februar übernommen.

Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,19 Prozent tiefer bei 103,75 Euro.

DOW JONES

03.02.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Volkswagen Neutral UBS AG
22.01.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Volkswagen Overweight Barclays Capital
Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh 10,10 -0,98%
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,45 -1,21%
Volkswagen (VW) St. 101,80 -1,64%

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
