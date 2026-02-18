Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Nachfolger
|
18.02.2026 13:57:42
Volkswagen-Aktie in Rot: Andreas Mindt folgt auf Michael Mauer als Konzern-Designchef
Andreas Mindt übernimmt die Position Leitung Konzern Design der Volkswagen Group, wie der DAX-Konzern mitteilte. Mindt verantwortet bereits seit Anfang 2023 das Design der Marke Volkswagen. Mauer war seit 2004 Designchef von Porsche, seit Anfang 2023 hat er zudem in Personalunion das Konzern Design der VW Group geleitet.
"Michael Mauer hat in kurzer Zeit genau das erreicht, was wir uns vorgenommen haben", wird CEO Oliver Blume in der Mitteilung zitiert. "Die einzelnen Marken haben ihre DNA herausgearbeitet und sich zielgenau positioniert." Nun erfolge der Generationenwechsel.
Bei Porsche hat Tobias Sühlmann das Amt von Maurer im Februar übernommen.
Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,19 Prozent tiefer bei 103,75 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Weitere Links:
Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,VW
