Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
|Iron Dome
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24.03.2026 20:17:00
Volkswagen-Aktie legt zu: Diskussion über Umstellung auf Verteidigungstechnik
Wenn der Plan durchgeht, könnten in dem Werk Teile für das Abwehrsystem Iron Dome produziert werden, wie die Financial Times berichtet. Darunter wären auch die schweren Lkw, die die Raketen des Systems tragen, sowie Abschussvorrichtungen und Generatoren.
Die Bundesregierung unterstützt das Vorhaben aktiv, wie die Zeitung weiter berichtet. Die Produktion könnte innerhalb von zwölf bis 18 Monaten starten, wenn die Mitarbeiter zustimmen. Volkswagen reagierte auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.
Die VW-Aktie zeigt sich nachbörslich auf Tradegate rund 0,5 Prozent höher.
DOW JONES
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Bildquelle: Vladi333 / Shutterstock.com
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