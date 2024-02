Volkswagen-Aktie nachbörslich fester: VW unterbricht für zwei Tage Produktion in Emder Werk

Betroffen sei an diesem Donnerstag und Freitag sowohl die Fertigung von Verbrenner-Modellen als auch von Elektroautos, teilte der Konzern am Mittwoch mit. "Grund dafür ist die stagnierende Nachfrage nach dem in Emden produzierten, Anfang März auslaufenden Passat Modell", teilte eine Sprecherin in Emden mit. Den Produktionsstopp hatten Betriebsrat und Unternehmen demnach gemeinsam beschlossen. Zuvor hatten die "Emder Zeitung" und die "Ostfriesen-Zeitung" berichtet.

Um eine "synchrone Fabrikfahrweise" im Emder VW-Werk sicherzustellen, soll auch die Fertigung der E-Fahrzeuge an den beiden Tagen ruhen, hieß es. Diese Schichten sollen an Samstagen in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt werden.

Im August vergangenen Jahres hatte VW mit dem Start der Serienfertigung der neuen Elektrolimousine ID.7 in Emden begonnen. Daneben wird in der Seehafenstadt auch noch der kleinere E-Kompakt-SUV ID.4 gebaut sowie die Verbrenner-Modelle Passat, Arteon und Arteon Shooting Brake. Die Produktion des Passats soll in wenigen Wochen in das Werk in Bratislava verlagert werden. Die Fertigung des Arteon soll nach und nach auslaufen.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel gewinnt die VW-Aktie zeitweise 2,4 Prozent auf 119,66 Euro.

EMDEN (dpa-AFX)