Magazinbericht 16.02.2026 16:13:40

Volkswagen-Aktie nahezu unbewegt: Bericht über weiteres Sparpaket bis 2028

Volkswagen-Aktie nahezu unbewegt: Bericht über weiteres Sparpaket bis 2028

Volkswagen plant einem Magazinbericht zufolge ein neues Sparprogramm, mit dem die Kosten bis Ende 2028 um 20 Prozent gesenkt werden sollen.

Auch Werksschließungen könnten auf den Tisch kommen, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Informationen aus dem Unternehmen. Anderenfalls sei die Rendite angesichts der Flaute in China, der amerikanischen Zollpolitik und des schwierigen Wettbewerbsumfelds nicht auf ein zukunftsfähiges Niveau zu bringen. CEO Oliver Blume und Finanzchef Arno Antlitz hätten die Pläne im Januar den 120 obersten Führungskräften präsentiert.

Das Unternehmen wollte sich zu dem Bericht konkret nicht äußern. Auf der Jahrespressekonferenz am 10. März werde CEO Blume einen Zwischenstand zu den Einsparungen kommunizieren.

VW hat vor drei Jahren in allen Marken und Gesellschaften mit einem sogenannten operativen Zukunftsprogramm begonnen. Seitdem wurden Einsparungen in zweistelliger Milliarden-Euro-Höhe erreicht. Damit habe der Konzern "geopolitische Gegenläufer" abfedern können und bleibe auf Kurs, so das Unternehmen am Montag.

Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,10 Prozent leichter bei 103,00 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Gl0ck / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh 10,00 -0,99% Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh

