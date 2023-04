Volkswagen-Aktie schwach: Anwälte von ehemaligem AUDI-Chef sprechen in Betrugsprozess offenbar über Deal

Die Anwälte des Managers und zweier weiterer Angeklagter verhandelten am Mittwoch hinter verschlossenen Türen mit den Richtern und der Staatsanwaltschaft über einen Deal zur Beendigung des Prozesses. Das Gespräch am Landgericht München über mögliche Geständnisse von Stadler und dem Mitangeklagten Ex-AUDI-Manager Wolfgang Hatz sei konstruktiv verlaufen, sagten mehrere Verfahrensbeteiligte der Nachrichtenagentur Reuters. Zu weiteren Einzelheiten wollen sich Anwälte und Gericht erst beim nächsten öffentlichen Verhandlungstermin am 25. April äußern. Stadler selbst war an dem Gespräch der Juristen nicht beteiligt.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Betrug im Zusammenhang mit Abgasmanipulationen vor. Stadler und Hatz haben die Anschuldigungen bestritten. Ein dritter Angeklagter hat gestanden.

Die Vorzugsaktie der AUDI-Mutter Volkswagen gibt am Mittwoch zeitweise um 1,69 Prozent auf 124,44 Euro nach.

- von Jörn Poltz

München (Reuters)