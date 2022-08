Volkswagen-Aktie schwächer: Motoren-Reglement durchgewunken - Weg frei für Formel-1-Einstieg von AUDI und Porsche

Der Motorsport-Weltrat verabschiedete am Dienstag das von 2026 an geltende neue Motoren-Reglement. Dieses soll es "Neueinsteigern ermöglichen und attraktiv machen, auf einem wettbewerbsfähigen Niveau in den Sport einzusteigen", wie ein Kernaspekt in der Mitteilung genannt wurde.

Das neue Reglement sieht unter anderem vor, dass die künftigen Hybrid-Motoren mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden. Der Verbrenner im Aggregat soll nur noch 50 Prozent der Leistung beitragen, der Rest ist elektrisch. Das passt zur künftigen Ausrichtung der Auto-Branche.

Die konkreten Details des neuen Reglements wurden von den beiden Volkswagen-Töchtern AUDI und Porsche immer wieder als maßgeblich für einen möglichen Einstieg in die Motorsport-Königsklasse genannt.

Porsche steht dem Vernehmen nach vor einer Partnerschaft mit Weltmeister-Team Red Bull um Superstar Max Verstappen. AUDI wurde zuletzt mit der Übernahme von Alfa Romeo , dem früheren Sauber-Team, in Verbindung gebracht.

Der VW-Aufsichtsrat hat für die Formel-1-Projekte von AUDI und Porsche längst Grünes Licht gegeben. Die beiden Hersteller entwickeln bereits entsprechende Motoren, wie der scheidende Volkswagen-Chef Herbert Diess im Mai eingeräumt hatte.

UBS belässt Volkswagen-Aktie auf 'Buy' - Ziel 230 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Vorzüge von Volkswagen (VW) mit Blick auf eine Kooperation mit der indischen Mahindra auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Mit der Belieferung des indischen Autobauers mit modularen E-Antrieben könne Volkswagen geschätzte drei Milliarden Euro jährlich umsetzen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der entsprechenden Kooperation mit Ford kämen bei den Wolfsburger zudem Skaleneffekte zum Tragen.

Die Volkswagen-Aktie notierte im XETRA-Handel am Mittwoch letztendlich 2,39 Prozent im Minus bei 147,00 Euro.

