Volkswagen-Aktie sinkt dennoch: US-Absatz von VW-Tochter AUDI zieht an

Die Volkswagen-Tochter AUDI hat auch im dritten Quartal den Absatz in den USA gesteigert.

Mit 59.535 Fahrzeugen seien 21 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum ausgeliefert worden, teilte die Volkswagen -Tochter am Dienstag in Herndon mit. Seit Jahresbeginn liegt das Plus bei 26 Prozent.

Die VW-Aktie gibt via XETRA zeitweise 0,8 Prozent auf 106,24 Euro ab.

