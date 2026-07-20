Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Sparprogramm
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20.07.2026 16:17:38
Volkswagen-Aktie tiefer: Debatte um Staatshilfe und Verbrenner-Aus nimmt Fahrt auf
Hintergrund sind Pläne des Volkswagen-Konzerns für weitere Sparmaßnahmen, über die der Aufsichtsrat kürzlich beraten hatte. Diese hatten unter anderem im VW-Werk Kassel-Baunatal Proteste ausgelöst. Das Land Niedersachsen ist mit 20 Prozent an VW beteiligt.
Rhein: Verbraucher entscheiden über richtigen Antrieb
Rhein sprach sich zudem erneut gegen ein politisch festgelegtes Ende des Verbrennungsmotors aus. "Wenn wir Deutschen eins konnten und können, dann, den Verbrenner zu bauen", erklärte er. "Und er ist immer verbessert worden." Deswegen müsse man sehr aufpassen, dass am Ende nicht Politiker darüber entscheiden, was gebaut werde.
"Am Ende muss es der Markt entscheiden. Am Ende entscheidet der Verbraucher, was für ihn das richtige Fahrzeug ist, was für ihn der richtige Antrieb ist", sagte Rhein. Die Politik habe Rahmenbedingungen zu setzen, "aber sie hat nicht zu entscheiden, welche Technologie am Markt stattfindet und welche nicht".
Das frühere Verbrenner-Aus auf EU-Ebene nannte der CDU-Politiker einen schweren Fehler. "Und das ist der Grund, warum wir jetzt auch das Aus vom Verbrenner-Aus herbeiführen wollen. Wir haben den Druck gemacht, dass die EU-Kommission reagiert hat."
Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,69 Prozent tiefer bei 72,62 Euro.
/nis/DP/nas
WIESBADEN (dpa-AFX)
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