Volkswagen-Aktionäre segnen Sonderdividende aus Porsche-Börsengang ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen-Aktionäre werden wie erwartet eine Sonderdividende in Milliardenhöhe aus dem Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche erhalten. Die Anteilseigner des Wolfsburger DAX-Konzerns stimmten während der außerordentlichen Hauptversammlung laut Mitteilung für die Ausschüttung in Höhe von 19,06 Euro je Aktie. In der Summe wird knapp die Hälfte der Einnahmen aus dem IPO der VW-Tochter an die Aktionäre weitergereicht. Sie wird am 9. Januar ausgezahlt.

Die Volkswagen AG hatte im Zuge des Börsengangs der Porsche AG angekündigt, 49 Prozent der Erlöse daraus an die Aktionäre auszuzahlen. Zudem wird der Erlös aus dem Verkauf von einem Viertel der Porsche-Stammaktien ausgeschüttet. Das Votum für die Sonderdividende in der vorgeschlagenen Form war quasi nur eine Formsache, da deutlich mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Aktien bei den Familien Porsche und Piech sowie dem Land Niedersachsen und Katar liegen.

Bei Investoren war die Ausschüttung, vor allem deren Höhe, allerdings nicht unumstritten. "Die Dividende ist gemessen an den Herausforderungen von VW viel zu hoch angesetzt", hatte Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit & Corporate Governance bei Deka, bereits im Vorfeld des Aktionärstreffens kritisiert. VW fliege im "Blindflug in die Elektrowelt" und werfe dabei unnötigerweise Kapital über Bord.

December 16, 2022