Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

21.01.2026 19:04:38

Volkswagen-Autosparte übertrifft Ziel für Finanzmittelzufluss

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Autosparte von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) hat 2025 einen überraschend hohen freien Finanzmittelzufluss erzielt. Der sogenannte Netto-Cashflow liege mit rund 6 Milliarden Euro eine Milliarde Euro über dem 2024er-Wert sowie über den selbst prognostizierten 0 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwochabend mitteilte. Damit sei die Nettoliquidität von 31 auf 34 Milliarden Euro gestiegen, was ebenfalls besser sei als avisiert. Zur Begründung verwies VW auf eine geringere Mittelbindung im Betriebskapital und Investitionen in Sachanlagen sowie Forschung und Entwicklung unter anfänglichen Plänen. Die VW-Aktien reagierte auf der Handelsplattform Tradegate kaum auf die Nachricht: sie notierte weiterhin moderat über ihrem Xetra-Schluss./mis/he

