Volkswagen beendet Engagement bei Roboterauto-Start-up Argo AI

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen zieht bei Argo AI, dem mit Ford geführten US-Start-up für autonomes Fahren, den Stecker. Während Ford aufgrund der Schließung eine milliardenschwere Abschreibung meldete, die den US-Konzern im dritten Quartal in die roten Zahlen drückten, erklärte Volkswagen, der Konzern werde nicht weiter bei Argo AI investieren.

VW Nutzfahrzeuge werde die Technik für seine autonom-fahrenden Mobilitätsflotten mit einem anderen Partner fortführen, teilte VW weiter mit. Der werde in Kürze benannt. Dafür ausgestattete ID.Buzz-Prototypen seien bereits bei diesem Partner im Testprogramm unterwegs. VW hält gleichwohl an dem Ziel fest, in Hamburg über die Tochter Moia ab 2025 selbstfahrende Taxifahrten anzubieten.

Bei individueller Mobilität soll die Konzern-Tochter Cariad die Entwicklung des hochautomatisierten und autonomen Fahrens künftig zusammen mit Bosch vorantreiben, heißt es in der Mitteilung weiter. In China ist Horizon Robotics als Partner vorgesehen.

An Argo AI hielten Ford und VW bislang jeweils 40 Prozent. Die Wolfsburger hatten unter dem damaligen Chef Herbert Diess vor gut zwei Jahren 1 Milliarde Dollar in das in Pittsburgher Unternehmen gesteckt und ihre in München ansässige Einheit für autonomes intelligentes Fahren mit ihm fusioniert.

Der neue VW-Konzernchef Oliver Blume machte damit nun Schluss. "Gerade bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien zählen Fokus und Geschwindigkeit", sagte er. "Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden die leistungsfähigsten Funktionen zum frühestmöglichen Zeitpunkt anzubieten und unsere Entwicklung möglichst kosteneffizient aufzustellen." VW will einzelne Mitarbeiter von Argo AI übernehmen und die aussichtsreichsten Projekte weiterführen.

Die übrigen Kooperationen mit Ford blieben bestehen, so VW. Die Wolfsburger stellen dem US-Konzern den Elektrobaukasten MEB zur Verfügung. Auf dessen Basis sollen in Köln zwei Ford-Modelle gebaut werden.

October 27, 2022 03:16 ET (07:16 GMT)