Volkswagen bekräftigt: Werden 2026 mit Level 4 starten

FRANKFURT (Dow Jones)--Anlässlich der offiziellen Verkündung der Zusammenarbeit von Volkswagen mit dem US-Chipkonzern Qualcomm bekräftigt der Wolfsburger Konzern seine Pläne für das automatisierte Fahren nach Level 4 in vier Jahren. "Im Jahr 2026 werden wir mit unserem Volkswagen-Projekt #Trinity für das automatisierte Fahren Level 4 bereit sein - dafür brauchen wir einen leistungsstarken Chip", heißt es in einem Beitrag von VW-CEO Herbert Diess auf Linkedin. Für den Elektrowagen Trinity des Konzerns soll eine neue Fabrik in Wolfsburg entstehen.

"Das vernetzte und autonom fahrende Auto der Zukunft ist ein Hochleistungsrechner auf Rädern. Dahinter stecken enorm komplexe Rechenleistungen", so Cariad-CEO Dirk Hilgenberg in einer Mitteilung. Die Chips des US-Konzerns sollen ab Mitte des Jahrzehnts in allen Automarken des Konzerns eingesetzt werden. Details zum finanziellen Volumen nannte VW am Dienstag nicht.

Das Handelsblatt hatte am Montag darüber berichtet, dass sich VW bei der Entwicklung des automatisierten Fahrens langfristig an Qualcomm bindet. Der Vertrag soll ein Volumen von gut 1 Milliarde Euro haben.

Cariad ist die Software-Tochter von Volkswagen. Nach einem Vorstandsumbau des Konzerns Ende vergangenen Jahres hatte CEO Diess die Verantwortung für Cariad übernommen. Für eine beschleunigte Entwicklung des automatisierten Fahrens hat VW vergangenes Jahr eine Kooperation mit dem Autozulieferer Bosch abgeschlossen. Cariad soll mit Bosch eine einheitliche Softwareplattform für Fahrzeuge der Markengruppen des DAX-Konzerns aufbauen. Diese soll zunächst Funktionen bereitstellen, bei denen Fahrer die Hände zeitweise vom Lenkrad nehmen können, zunächst das sogenannte "Level-2-Hands-Free-Systeme" für Stadt, Land und Autobahn. Beim vollautomatisierten Fahren nach Level 4 sollen Autos dann phasenweise komplett alleine fahren können, also auch ohne Insassen zum Beispiel in Parkhäusern.

