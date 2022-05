Volkswagen benennt Führungsteam für Batteriegesellschaft

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat das Führungsteam seiner Batteriegesellschaft benannt und einen kräftigen Personalaufbau des in Salzgitter ansässigen Bereichs angekündigt. An der Spitze der neu gegründeten Europäischen Aktiengesellschaft steht der frühere Continental- und Daimler-Manager Frank Blome, wie der Wolfsburger DAX-Konzern mitteilte. Er soll das Batteriegeschäft ausbauen, um Volkswagen weltweit als Zellhersteller zu etablieren. Blome, der seit vier Jahren bei VW beschäftigt ist, werde ab 1. Juli das operative Geschäft der Batteriegesellschaft aufnehmen.

Zudem sechsköpfigen Vorstand des Geschäfts zählt unter anderem Sebastian Wolf, der als Chief Operations Officer die Planung, Aufbau und Betrieb der geplanten Zellfabriken in Europa verantworten werde. Zum Finanzvorstand wurde Kai Alexander Müller berufen, der unter anderem bei Bank of America und Barclays arbeitete und mehrere Börsengänge begleitete.

VW kündigte auch an, das Batterie-Team in Salzgitter "in kurzer Zeit" von 750 auf 1200 Mitarbeiter auszubauen. Das Geschäft bündelt alle Aktivitäten entlang der Batterie-Wertschöpfungskette. VW erwägt perspektivisch einen Börsengang des Geschäfts.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2022 02:11 ET (06:11 GMT)