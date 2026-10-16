Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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16.10.2026 12:32:00
Volkswagen bereitet Rückruf für verschiedene Elektroautos vor
In diversen Elektroautos der Baujahre 2023 bis 2025 kann es durch einen Zelldefekt in der Batterie zu einem Brand kommen. Ein Rückruf ist in Vorbereitung.
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
16.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
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16.10.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|XETRA-Handel: DAX nachmittags fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag in Grün (finanzen.at)
|
16.10.26
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|68,25
|2,02%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,24
|1,85%
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