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18.06.2026 12:56:39

Volkswagen-CEO: Die nächsten Jahre werden entscheidend sein

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Volkswagen treibt Pläne zur Umstrukturierung des Geschäfts voran, während steigende geopolitische Spannungen, intensiver Wettbewerbsdruck und wachsende Handelsbarrieren zu stagnierenden Automärkten führen dürften.

"Die nächsten Jahre entscheiden", sagte CEO Oliver Blume am Donnerstag auf der Hauptversammlung des deutschen Autoherstellers. "Die Lage bleibt anspruchsvoll. Trotzdem haben wir es selbst in der Hand."

Volkswagen arbeitet an der Transformation seines Geschäftsmodells und strebt dabei strukturelle und nachhaltige Verbesserungen an. Dies soll unter anderem durch die Senkung der Betriebskosten, die Anpassung des Produktionsnetzwerks, die Reduzierung der Komplexität der Organisation sowie die Beschleunigung der Technologieentwicklung und Entscheidungsfindung erreicht werden.

Seit der Einführung des Plans vor mehr als 18 Monaten hat das Unternehmen seine Bemühungen verstärkt und erklärt, dass Kostensenkungen allein nicht ausreichen würden, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen.

Der Konzern, zu dem Marken wie VW, Audi und Porsche gehören, hat markenübergreifend rund 1 Milliarde Euro an Kosten eingespart. Dies geschah durch Tarifverträge und Personalabbau. Bis 2030 strebt das Unternehmen jährliche Nettoeinsparungen von 6 Milliarden Euro an.

Bis 2030 sollen in Deutschland rund 50.000 Arbeitsplätze im gesamten Volkswagen-Konzern abgebaut werden.

Zudem seien die Fabrikkosten an den deutschen Standorten von Volkswagen im Jahr 2025 im Durchschnitt bereits um mehr als 20 Prozent gesenkt worden, teilte das Unternehmen mit. Auf dieser Grundlage habe der Konzern einen Zukunftsplan entwickelt. "Er knüpft an die Fortschritte der vergangenen Jahre an und richtet den Konzern auf ein dauerhaft volatiles Marktumfeld und ein Szenario stabiler Absatzvolumina aus", teilte das Unternehmen mit.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 06:56 ET (10:56 GMT)

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