Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
06.07.2026 16:45:22
Volkswagen CEO faces acid test from unions over swingeing job cut plans
The plans will include significant cost reductions, the four plant closures and roughly 50,000 extra job cuts, sources sayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.06.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|25.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|76,85
|-0,52%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75,26
|0,67%
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