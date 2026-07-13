Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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13.07.2026 13:27:59
Volkswagen CEO threatens 50,000 more job cuts in memo to staff
[BERLIN] Volkswagen could cut around 50,000 additional jobs based on calculations aimed at bringing the carmaker into line with the cost competitiveness...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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