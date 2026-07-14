Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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14.07.2026 12:50:34
Volkswagen CEO Warns Another 50,000 Jobs Could Be at Risk as Automaker Scrambles to Avoid Factory Closures
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