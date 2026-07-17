Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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17.07.2026 10:47:47
Volkswagen-Chef Blume stellt sich im August der Belegschaft
Bei zusätzlichen Betriebsversammlungen Ende August will Blume den Beschäftigten Rede und Antwort stehen. Hintergrund ist der immense Stellenabbau bei VWWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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