Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

01.12.2025 19:07:38

Volkswagen-Chef Blume wird Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzernchef Oliver Blume wird zum 1. Januar in den Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg einziehen. Das gab der Fußball-Bundesligist bekannt.

Die VfL Wolfsburg Fußball GmbH gehört zu 100 Prozent dem Automobilkonzern. Auch der Aufsichtsrat des Bundesliga-Clubs wird seit jeher von führenden VW (Volkswagen (VW) vz)-Managern dominiert. Dass der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG diesem Gremium angehört, ist allerdings ein Novum.

"Das ist ein Schritt mit Gewicht, der die enge Verbindung zwischen Konzern und Club weiter stärkt - ein tolles Signal", sagte Sebastian Rudolph. Der Aufsichtsratsvorsitzende des VfL ist im Hauptberuf Leiter der Konzernkommunikation von Volkswagen.

"Kicker": Mann sagt Wolfsburgern ab

Der 57 Jahre alte Blume freut sich nach eigenen Angaben, "ein Teil der grün-weißen Familie zu sein. Der VfL ist eng mit Volkswagen, der Stadt Wolfsburg und der Region verbunden. Der Club leistet einen wichtigen Beitrag für den Standort - sportlich, gesellschaftlich und in der Nachwuchsförderung", sagte er.

In der Fußball-Bundesliga stehen die Wolfsburger aktuell nur auf Platz 15. In der sportlichen Krise des Clubs ist der Aufsichtsrat gerade damit beschäftigt, einen neuen Sportdirektor als Nachfolger des freigestellten Sebastian Schindzielorz zu suchen. Nach der gescheiterten Verpflichtung des Wunschkandidaten Andreas Schicker von 1899 Hoffenheim hat dem VfL nach Informationen des "Kicker" nun auch der Sport-Geschäftsführer Marcus Mann von Hannover 96 abgesagt./sti/DP/nas

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen

27.11.25 Volkswagen Halten DZ BANK
26.11.25 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.25 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 99,58 1,51%

