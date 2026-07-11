Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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12.07.2026 01:30:00
Volkswagen-Chef Oliver Blume sieht »intelligentere Lösungen« als Werksschließungen
40.000 VW-Beschäftigte an vier Standorten in Deutschland bangen um ihre Jobs. Konzernchef Oliver Blume will die Werke jedoch nicht aufgeben. Das Unternehmen hat andere Pläne.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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