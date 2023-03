Volkswagen-Chef sieht großes Potenzial für Wertsteigerung

Berlin (Reuters) - Volkswagen-Chef Oliver Blume sieht viele Möglichkeiten zur Steigerung des Unternehmenswerts.

Bereits bei einer ersten Bestandsaufnahme vor einigen Wochen habe sich gezeigt, dass "riesiges Potenzial" in dem Konzern schlummere, sagte Blume am Dienstag bei der Bilanzpräsentation in Berlin. Es sei aber auch klar geworden, dass es in einigen Bereichen noch Handlungsbedarf gebe. Finanzchef Arno Antlitz nannte auf Nachfrage die Volumengruppe mit Marken wie VW, Skoda und Seat, die Synergien besser nutzen soll. Dazu werde derzeit ein Programm erwarbeitet. Markengruppenchef Thomas Schäfer will das Erscheinungsbild der einzelnen Marken schärfen und die Prozesse beschleunigen.

Der Hauptmarke VW waren von früheren Konzernchefs, allen voran Martin Winterkorn , die hohen Investitionen für Neuentwicklung aufgebürdet worden, von denen alle Marken des Konzerns profitierten. Diese Kosten sollen nun den einzelnen Bereichen stärker zugeordnet werden.

Die Ergebnisse der virtuellen Börsengänge, die die Marken derzeit durchlaufen, um ihre Kapitalmarktfähigkeit unter Beweis zu stellen, will Volkswagen auf einem Kapitalmarkttag am 21. Juni präsentieren. Ziel der Trockenübungen ist es, die Ertragskraft zu steigern, um die enormen Kosten für die Transformation zu einem Mobilitätskonzern zu stemmen.

