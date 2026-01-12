Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
12.01.2026 14:08:34
Volkswagen drops to third in China sales as fast-growing Geely Auto pips it
Legacy foreign carmakers such as Volkswagen have ceded share to Chinese rivals due to a slower shift to EVsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
14:51
|VW-Absatz in China und den USA bricht ein (Spiegel Online)
|
14:04
|VW-Konzern verkauft weniger Autos - USA und China belasten (dpa-AFX)
|
12:27
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|09.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!