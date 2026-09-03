Volkswagen ernennt Erika Rasch zur Personalvorständin

DOW JONES--Volkswagen hat das Personalressort im Vorstand wieder besetzt. Wie der Konzern mitteilte, wurde die Bosch-Managerin Erika Rasch zum 1. Oktober 2026 in den Konzernvorstand berufen, wo sie Verantwortung für Personal und die Position der Arbeitsdirektorin übernimmt. Thomas Schäfer hat diese Aufgabe kommissarisch seit Juli 2025 inne.

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September 03, 2026 17:00 ET (21:00 GMT)